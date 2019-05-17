سحور دعاء عامر يجمع نجمات الإعلام.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

دعت الإعلامية المصرية دعاء عامر عدد كبير من صديقاتها من نجمات الإعلام على السحور، داخل أحد المطاعم الكبري.

وكان من بين الإعلاميات الاتي حضرن كل من الإعلامية دعاء فاروق، والإعلامية سهير جودة، والإعلامية مريم أمين، والإعلامية رولا خرسا، والإعلامية شيرين الشايب، والإعلامية سهير شلبي، والإعلامية مفيدة شيحة، والإعلامية إيمان رياض، والإعلامية لمياء فهمي عبدالحميد، والإعلامية جاسمين طه زكي، وغيرهن.

دعا شاركت جمهورها بمجموعة صور من السحور، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: “أحلى صحبات كل سنه و انتم طيبييين يا حلوييين... سحور المذيعات الحلوات.. باشكر مطعم @tpgegypt اللي عملت فيه عزومتي سحور المذيعات الحلوات”.

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الإعلامية المصرية أضافت: “الأكل والخدمه والقاعده والمووود وكل حاجه كانت جميله وشرفتوني في السحور بتاعي وكل صحباتي اتبسطوا الحمدلله.. صحباتي الحلوات انتوا نورتوني وشكراااا انكم جيتوا واتبسطنا واتجمعنا في رمضان ويارب دايما متجمعين على خير”.

ودعاء عامر إعلامية مصرية، وهي حفيدة الفنان زكريا الحجاوى رائد الفن الشعبى فى مصر , ولدت عام 1972، وهي متزوجة ولديها ولدين هم سيف الله و حمزه, وقد بدأت العمل الإعلامي من خلال بعض برامج المنوعات على قناة ايه ار تي، ثم عملت بالقناة الفضائية المصرية حتى انتقلت إلى قناة أقرأ حيث قدمت مجموعة من البرامج الدينية منها برنامج “كلام في الهواء”، و”أطباق فضائية”، و”فضائية للسياحة”.

قدمت دعاء عامر مؤخراً عددا من البرامج الاجتماعية على قناة الحياة الفضائية المصرية منها “الدين و الحياة” و”ست الحسن”، كما قدمت على قناة النهار الفضائية برنامج بعنوان “النهار ده”.