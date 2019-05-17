غادة عبدالرازق تدافع عن قبلاتها للسبكي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق، لانتقادات حادة قبل فترة بسبب فيديو نشره المنتج محمد السبكي، وهي تنهال عليه بالقبلات، عقب توقيعها على فيلم «حرب كرموز».

وردت غادة عبدالرازق، على هذه الانتقادات، خلال لقائها في حلقة برنامج «مجموعة إنسان»، والذي يقدمه الإعلامي على العلياني، ويذاع عبر فضائية mbc1، قائلة، إنها تحب وتحترم المنتج محمد السبكي وتعتبره في مقام والدها.

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وأضافت، أنها تحب السبكي وتعامله كوالدها حتى إنها تنادي عليه بلقب “بابا”، موضحة أن الصوت الذي سمع في الفيديو يقول “كفاية بوس” كان من ابنة السبكي وهي صديقتها وكل ذلك كان مزاحًا.

يذكر أن فيلم «حرب كرموز» عرض في موسم أفلام عيد الفطر 2018 وحقق نجاحًا كبيرًا وهو من بطولة أمير كرارة ومحمود حميدة وفتحي عبدالوهاب وروجينا وبيومي فؤاد ومصطفي خاطر وإيمان العاصي، قصة محمد السبكي، وإخراج بيتر ميمي، وحقق إيرادات تجاوزت الـ100 مليون جنيه.

من ناحية أخرى، تشارك غادة عبد الرازق في السباق الرمضاني الحالي بمسلسل «حدوتة مرة»، وهو من بطولة محمد شاهين وأحمد صفوت وعايدة رياض وولاء الشريف، إنتاج طارق صيام، تأليف عمرو عبدالحليم، وإخراج ياسمين أحمد في أولى تجاربها الإخراجية للتلفزيون.