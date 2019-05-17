مدحت العدل عن تبادل الاتهامات بين سمية الخشاب وأحمد سعد: عيب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبر الكاتب والسيناريست مدحت العدل، عن غضبه الشديد من تبادل الاتهامات بين الفنانة المصرية سمية الخشاب، والفنان أحمد سعد على الهواء.

وقال في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع «تويتر»: «والله عيب أن يتم تبادل الاتهامات بتلك الطريقة المؤسفة بين اثنين من الفنانين».

وأضاف: «هذه أسرار بيوت، هي عائدة من عُمْرَة وهو يقرأ القرآن، هل الدين مجرد طقوس، أم جوهره التقوى والتواضع والأخلاق».

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وكان برنامج «شيخ الحارة»، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، والمذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، قد شهد حلقات ساخنة لكل النجمين، تبادلا فيها كل منهما الاتهامات وكشف أسرار الأخر وتعد هذه هي المرة التي يتم فضح علاقة نجمين هكذا على الهواء.

واتهم أحمد سعد، سمية الخشاب، بالنصب والاستيلاء على شقته لترد الأخيرة عليه بأنه مفلس ولا يمتلك أموال، وأنها هي من دفعت أكثر من نصف الشقة.

كما اتهمته بأنه كاد أن يتسبب في قتلها بعدما اعتدى عليها ونتج عن ذلك الاعتداء انفجار طحالها.

وكشفت خلال الحلقة أنه يعاني من مرض ما، ولهذا السبب فإن مفتاح شقته برفقة كل عائلته خوفًا من أن يصاب بأزمة وهو وحده، وكشفت ايضًا انه يتعاطى بعض الأشياء التي تفقده الوعي.