الفنانة الكويتية مي عبدالله تحتفل بعيد ميلاد ابنتها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

احتفلت الفنانة الكويتية مي عبدالله بعيد ميلاد ابنتها الوحيدة “بيري”.

الفنانة الكويتية أعدت حفل مميز لابنتها، وأحضرت قالب تورتة لها حمل صورتها، وزينت المنزل بالبالونات الملونة.

مي شاركت جمهورها بمجموعة صور من الحفل، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، إلا أنها حرصت على إخفاء وجه ابنتها في كل الصور.

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الفنانة الكويتية أرفقت الصور بتعليق قالت فيه: “اليوم يوم فارق بحياتي نفس اليوم الله عطاني أجمل هدية من عنده بنتي بيري ماشاالله”.

وأضافت: “الله رزقني بأغلي شي بحياتي نور عيوني نصفي الثاني هي ليست جزء من قلبي هي قلبي كله هي إبتسامتي حزني فرحي قلقي نبضات قلبي كل نبضه تنطق بحروف اسمها أبنتي بيري”.

واختتمت كلامها، بقولها: “يارب يحفظلي بيري ويطولي في عمرها ويطول في عمري عشانها وأشوفها بأعلي المراتب يارب وتعيش طول حياتها سعيده وبصحتها يارب.. شيخة البناااااااات واحلاهم واطيبهم.. ربي يأخذ من عمري ويعطيها حبيبة أمها يارب”.

وكانت مي عبدالله قد قالت، في تصريحات سابقة، أنها حققت الإنجاز الأكبر بالنسبة لها وهو الأمومة، التي وصفتها بأنها أهم مشروع بحياتها.