أحمد جمال يسخر من إصابته: أنا ضد الكسر

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض الفنان المصري أحمد جمال لإصابة مؤخرا خلال لعبه مباراة كرة قدم جمعته مع بعض الأصدقاء، ووقع على ذراعه أثناء حركته.

أحمد جمال انتقل إلى المستشفى على الفور، وتبين إصابته بكسر في ذراعه، وتم وضع جبيرة له، وطلب منه الأطباء الراحة التامة.

جمال شارك جمهوره بصورة له من داخل المستشفى، وذلك على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، والتي ظهر فيها وهو يضع ذراعه داخل الجبس.

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الفنان المصري سخر من إصابته، حيث أرفق الصورة بتعليق طريف قال فيه: ” انا ابن مصر .. انا ضد الكسر”،وهي أغنية إحدى الحملات الدعائية التي تعرض في شهر رمضان الجاري، وقد تمنى جمهوره له الشفاء العاجل.

يذكر أن الفنان المصري أحمد جمال كان قد أعلن خطوبته في مطلع شهر يناير الماضي من إعلامية سعودية شابة، وكان قد صرح قبلها بشهور أنه يعيش قصة حب.

الفنان الشاب صرح من قبل أنه يبحث عن فتاة عاقلة وهادئة وتقدر عمله لأنه يريد أن يحقق نجاحات متتالية، مشيرا إلى أنه لا يطيق المرأة النكدية ويحب الفتاة المرحة.