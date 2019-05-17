مي عمر تكشف تفاصيل دورها وأصعب المشاهد في «ولد الغلابة»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية مي عمر، تفاصيل دورها في مسلسل «ولد الغلابة»، والذي تشارك به في السباق الرمضاني الحالي.

مي عمر، قالت خلال لقائها في برنامج MBCTrending، والمذاع عبر فضائية mbc 4: «شخصية فرح، في المسلسل تعتبر من أصعب الشخصيات التي قدمتها في حياتي، فهي شخصية مضطربة وغير متزنة ولديها مشاعر كثيرة ومن الصعب تحديد إن كانت طيبة أم شريرة».

وأكدت أن هناك مشاهد كثيرة صعبة جمعتها مع الفنان هادي الجيار، بها مشاعر خوف وغضب وكره، منها مشهد ضربها الذي عرض في الحلقة الرابعة، لذا لم تكن سهلة خلال التصوير.

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أما عن العمل مع أحمد السقا قالت، إنه إنسان طيب جدا ومتواضع ويحب الخير للجميع، ويشع طاقة إيجابية في المكان.

وعن تعاونها الخامس مع زوجها المخرج محمد سامي، قالت، إنه حريص على أن يظهر الممثل في أفضل صورة، لذا دائما يعطيها ثقة في نفسها ويجلس معها قبل أي مشهد.

ووجهت مي عمر الشكر للفنان تامر حسني الذي ظهر في أول حلقة ضيف شرف، وقالت إنه إضافة كبيرة للعمل.

مسلسل «ولد الغلابة»، بطولة أحمد السقا ومحمد ممدوح ومي عمر وإنجي المقدم وهبة مجدي وإدوارد وكريم عفيفي وهادي الجيار وصفاء الطوخي تأليف أيمن سلامة وهو من إخراج محمد سامي وإنتاج صادق الصباح.