شقيق محمد رجب يشاركه للمرة الأولى مسلسله الجديد.. صورة

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
يشارك الفنان المصري محمد رجب، في السباق الرمضاني الحالي بمسلسل «علامة استفهام»، والذي يظهر فيه برفقته للمرة الأولى شقيقه عمرو رجب.
ويؤدي عمرو رجب، خلال العمل شخصية ضابط شرطة، ونشر محمد رجب صورة له برفقة من كواليس تصوير المسلسل.
وكان محمد رجب، قد اتفق مع الجهة المنتجة لمسلسله الجديد «علامة استفهام»، على عدم تسليم الحلقات الأخيرة من هذا العمل للأبطال وإخفاء أحداث النهاية عنهم، حتى لا يتم تسريبها بأي شكل على مواقع التواصل الاجتماعي أو الصحافة.
وجاء قرار رجب بالتنسيق مع شركة الإنتاج بعدما شعروا أن تسريب أي تفاصيل من المسلسل سوف يؤثر على نسب مشاهدته في رمضان، خاصة أن المسلسل يعتمد على الألغاز وينتمي إلى الأعمال الدرامية الغامضة والمثيرة.
وقرار إخفاء النهاية أثار حالة من الارتباك بين أبطال المسلسل إلا أنهم اقتنعوا بأنه يخدم مصلحة العمل في النهاية.
مسلسل «علامة استفهام»، بطولة عدد كبير من النجوم ومنهم ميريهان حسين، وهيثم أحمد زكي، وإدوارد، وجيهان خليل، وجينا سمن، ومن تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجي.
وكان آخر أعمال محمد رجب فيلم «بيكيا» والذي تم عرضه خلال العام الماضي وشارك في بطولته كل من أيتن عامر وشيماء سيف
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