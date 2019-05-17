ابنة الفنان صبري عبدالمنعم ممثلة شابة تشارك في السباق الرمضاني.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قدم الفنان المصري صبري عبدالمنعم، العديد من الأدوار الفنية الناجحة طوال مشواره الفني ويبدو أن حبه للفن أورثه لابنته الفنانة الشابة مريم.

مريم صبري، تطل على المشاهدين من خلال مسلسل “حكايتي”، الذي تقوم ببطولته الفنانة ياسمين صبري، ويعرض ضمن السباق الرمضاني الحالي.

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مسلسل “حكايتي”، من تأليف محمد عبدالمعطى، وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة «سينرجي»، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبري كلا من الفنانة وفاء عامر، و إدوارد، أحمد صلاح حسني، وأحمد حاتم، و أحمد بدير، واتامر شلتوت، و مها أبو عوف، و إسلام جمال، و أحمد جمال سعيد، ودنيا المصري، و جمال عبدالناصر، و مصطفى درويش، وسارة نخلة، و هبة عبدالحكيم.

تدور أحداث المسلسل حول «داليدا» الفتاة التي تدرس تصميم الأزياء ومن عائلة كبيرة، لكنها تعاني من قسوة أسرتها، لتهرب منهم وتبدأ العمل كخياطة في ورشة صغيرة، بعد أن تيقنت من وجود خطة لقتلها، لكنها تتعرّض لأزمات أخرى، لا سيما بعدما أثبتت موهبتها في تصميم الأزياء.

يذكر أن الفنان صبري عبدالمنعم متزوج من سهير، ابنة الفنان الراحل عبدالمنعم إبراهيم، ولدية منها ولد وابنة، وشاركت مريم في عدد من المسرحيات من بينها، «مجانين هيبتا»، و«أليس في بلاد العجائب».