بعد ريم البارودي وسمية الخشاب.. هل ارتبط أحمد سعد بهذه الفاتنة؟.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد أزماته مع طليقتيه الفنانة ريم البارودي والفنانة سمية الخشاب، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور حديثة للفنان المصري أحمد سعد برفقة فتاة فاتنة من خارج الوسط الفني.

الفنان المصري التقط الصور مع هذه الفتاة، خلال تواجدهما في أحد الأماكن العامة بمنطقة التجمع الخامس، وهو ما جعل عدد كبير من النشطاء يتكهنون بأنه يعيش قصة حب جديدة معها.

بعض النشطاء سخروا من الصور، وأكدوا أنهم سيرون الفتاة في برنامج “شيخ الحارة” في رمضان القادم، حيث كتب أحدهم: “لأ احنا نستناكي في شيخ الحارة في رمضان الجاي بقى”، وذلك في إشارة إلى ظهور سعد وطليقتيه ريم وسمية في البرنامج في حلقات منفصلة وتبادلوا الاتهامات.

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وكانت سمية الخشاب قد فتحت النار على أحمد سعد، وكشفت عن المزيد من اسرار حياتهما الزوجية معا، خلال حلقتها في برنامج “شيخ الحارة”.

الفنانة المصرية قالت إنها دخلت المستشفى بسبب احمد سعد، حيث اعتدى عليها، وسبب لها الضرر، وتم التخلص من «الطحال»، بسبب ضربه لها.

سمية قالت إن أحمد سعد كان من المفترض أن يكون في السجن، حيث ضربها في ظهرها وسبب لها نزيف، وعندما نقلت للعناية المركزة أبلغت الطبيب المعالج أن زوجها هو السبب، فأمر باستئصال الطحال، ولكنها قررت بعد ذلك أن تستر عليه.

ولم تنكر سمية أنها فضلت أن تعيش في تعاسة مع احمد سعد بدلا من أن تدخله السجن حتى لا تشمت بها الفنانة ريم البارودي.