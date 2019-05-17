سمية الخشاب: اشتريت سيارة لأحمد سعد وطلب عودتي إليه ورفضت

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

ردت الفنانة المصرية سمية الخشاب على الاتهام الذي وجهه لها زوجها السابق الفنان أحمد سعد بشأن استيلائها على شقته.

سمية أكدت أنه طلب منها أن تكتب الشيكات باسمها حتى تساعده على السداد في حالة تعثره، مشيرة إلى أن ذلك حدث بالفعل، وهي سددت 3 أقساط، بينما هو سدد قسطين فقط.

الفنانة المصرية أشارت إلى أنها قامت بإعطاء طليقها كل المال الذي دفعه للشقة قبل نقل الملكية لها، لافتة إلى أنها فعلت ذلك بعد أن دخلت المستشفى بسببه.

سمية أوضحت أيضا أنها عندما تزوجت من أحمد سعد لم يكن له شقة، وكان عنده أزمات مادية، وكان مفتاح شقته مع كل أشقائه، وبالتالي لم يكن هناك خصوصوية لها، لذلك طلبت منه شقة خاصة بها.

Advertisements

الفنانة المصرية كشفت أيضا أن أحمد سعد طلب منها بعد الطلاق أن تعود إليه ولكنها رفضت ذلك، لأنها سعيدة بتخلصها منه، مؤكدة أن زملائها باركوا لها بعد الطلاق.

سمية قالت إن هناك بعض الأشخاص المحيطين بأحمد سعد سيدمرونه، وهو لا يلتفت لحياته ومستقبله، ويضيع أمواله.

الفنانة المصرية نفت أن تكون اشترت لأحمد سعد سيارة بمناسبة عيد ميلاده، وقالت أنا دفعت نص ثمنها، وأخبرته انها ستفعل ذلك، وعندما يكون لديه مال ستنتظر منه أن يجدد لها سيارتها.

سمية وصفت أحمد سعد خلال برنامج «شيخ الحارة» بأنه متناقض ومريض، وقالت عنه«رجل مش تمام»، ومشاكله كثيرة، مؤكدة على سعادتها بتحررها منه.

كان سعد أعلن انفصاله عن سمية الخشاب، بعد زواج دام لعامين، صباح يوم 28 مارس 2019، وتثبت الوثيقة أنه طلقها رسميا على يد المأذون بعد هذا التاريخ بيومين.