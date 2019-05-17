وفاء عامر: ياسمين صبري هي فاتن حمامة العصر.. ورشدي أباظة عقدنا في الرجال

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة المصرية وفاء عامر، عن الفنانة ياسمين صبري، والتي تشاركها في السباق الرمضاني بمسلسل «حكايتي».

وقالت وفاء عامر، خلال لقائها في برنامج «رسائل»، مع الإعلامية جيهان عبدالله، والمذاع عبر نجوم إف إم، إنها تطلق عليها لقب “فاتن حمامة العصر”، وأنا بأخذ منها التفاؤل والحب والحنان والحياة والاحترام وهي بنت غاية فى كل حاجة.. وهي القادمة بقوة.

مسلسل “حكايتي”، من تأليف محمد عبدالمعطى، وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة «سينرجي»، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبري كلا من الفنانة وفاء عامر، و إدوارد، أحمد صلاح حسني، وأحمد حاتم، و أحمد بدير، واتامر شلتوت، و مها أبو عوف، و إسلام جمال، و أحمد جمال سعيد، ودنيا المصري، و جمال عبدالناصر، و مصطفى درويش، وسارة نخلة، و هبة عبدالحكيم.

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كما وجهت وفاء عامر، رسالة للفنان رشدي أباظة، قالت فيها: «من النجوم اللي بالنسبة لي شيء مفرح حتى لما بتفرج عليه بالأبيض والأسود بقول ليه ما عشتش في الزمن ده.. بيعقدونا في رجالتنا بصراحة».

واعتبرت وفاء عامر خلال الحلقة أن أهم دور قدمته هو مشهدها في فيلم «الليلة الكبيرة» عن الشخصية الصعيدية التي كانت تكلم الولي.

ووصفت الدراما الصعيدية بأنها تستحق أن تجسدها والصعيد غني كرامة وحكايات وقصص كفاح تستحق الكثير.. وكشفت عن مشاركتها في مسلسل «هجرة الصعايدة»، وهو من كتابة ناصر عبدالرحمن.