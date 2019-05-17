رانيا يوسف: العري أصبح موضة واستفدت من أزمة فستان البطانة

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

«محرمتش وبحب أكون نوتي»، هذا ما وصفت به الفنانة المصرية رانيا يوسف نفسها عند سؤالها عن إثارتها للجدل بشكل مستمر بسبب ملابسها مما يثير غضب الفانز.

رانيا يوسف ترى أن من حقها أن تختار الملابس التي تليق بها بالشكل الذي تحبه، وأكدت أن الملابس العارية أصبحت موضة عالمية وليست في مصر فقط.

رانيا أشارت إلى أنها لم تكن متعمدة أن تثير ضجة من خلال فستان «البطانة»، في مهرجان القاهرة السينمائي، ولكنها لا تنكر أنها استفادت من الضجة التي أثيرت حولها، حيث زاد عدد متابعيها مليون ونصف على «أنستجرام».

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الفنانة المثيرة للجدل أكدت أنها حتى الآن لا ترى أنها كانت الأكثر جرأة خلال الحفل، لافتة إلى أن هناك من يرتدي فساتين أكثر عريا منها، ولكنها دائما تكون ملفتة.

رانيا تحدثت عن النجمة العالمية كيم كاردشيان، وقالت إنها تحبها جدا وتقلدها في الذي تقتنع به، وأن ابنتها دائما تعرض لها صور كيم كاردشيان، وتطلب منها أن تقلدها في أمور خاصة بالماكياج.

الفنانة المصرية قالت، في لقائها مع بسمة وهبة ببرنامج “شيخ الحارة، إنها ترى دائما الأجنبيات يخترن فساتين عارية ولكن أجسادهن لا تتناسب معها، وقالت عن نفسها: «كنت كيرفي أوي في فستان البطانة وجميلة».

يٌذكر أن الفنانة رانيا يوسف أثارت عاصفة من الهجوم وأزمة وصلت للقضاء بعدما ظهرت بفستان فاضح في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، ولكنها اعتذرت عن ذلك، وأكدت أنها لم تتعمد إثارة الجدل.