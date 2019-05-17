تطورات الحالة الصحية للفنان هيثم محمد بعد خضوعه لجراحة

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

كشف الفنان المصري هيثم محمد تفاصيل حالته الصحية بعد حالة القلق التي انتابت جمهوره بسبب دخوله المستشفى.

هيثم محمد قال إنه دخل المستشفى بعد شعوره بآلام شديدة في البطن، وتم عمل التحاليل اللازمة له وتبين وقتها إصابته بالزائدة الدودية، وأنه في حالة حرجة تتطلب جراحة عاجلة.

الفنان الشاب أكد أنه بالفعل خضع لعملية جراحية، وخرج من المستشفى بعد الاطمئنان عليه، ويتواجد حاليا في منزله مع زوجته.

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هيثم نفى ما قاله صديقه من إصابته بمرض في الكبد منعه من عمل الجراحة، وأضاف إن شريف إدريس صديق مقرب، ولكن الأمر اختلط عليه، وهو أجرى العملية ولا يوجد لديه أي مشكلات.

ومن ناحية أخرى كشفت الفنانة وفاء قمر، زوجة هيثم محمد، وأم ابنه، أن زوجها خرج من المستشفى، وأنه اصبح بحالة جيدة، ووجهت الشكر لكل من سل عليه.

هيثم محمد انتشرت منذ شهور شائعة عن وفاته، ولكنه نفاها، وأوضح انه بخير، وأن الخبر أزعج والدته ودمرها تماما.

الفنان الشاب رزق مؤخرا بابنه الأول آدم من زوجته الفنانة وفاء قمر، والتي تزوج منها منذ عامين، بعد قصة حب بينهما.