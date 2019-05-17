تعرف على سر المشروب الذي يتناوله رامز جلال قبل ارتداء زي الغوريلا في «رامز في الشلال».. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
يحرص الفنان المصري رامز جلال، على تناول مشروب، قبل تنفيذ ممقالبه وارتداء زي الغوريلا في برنامج «رامز في الشلال».
رامز جلال، يتناول مشروب Emergen C “ايمرجن سي 1000” لأهميته بسبب إحتوائه على فيتامين سي، كما يعد من أهم المكملات الغذائية وبسبب إحتوائه على الفيتامينات والمعادن.
ويعد من أهم أسباب تناول رامز جلال هذه المشروبات لأنه وقاية له من التعرض لأي مرض سواء بسبب تغير درجات الحرارة أو بسبب عدم شربه سوائل كثيرة لفترة كبيرة خلال فترة تأدية المقلب في الضيف.
المشروب عبارة عن ماء يشربه رامز جلال، لأن جلد الغوريلا الذي يرتدية يمنعه من شرب أي سوائل لساعات طويلة، وكذلك من مسك أي شيء بيديه، بسبب يد الغوريلا التي يرتديها.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يشرب فيها رامز جلال، هذه الوسائل فسبق وارتدى زي الكومودو، في موسم “رامز في الصحراء”، والذي قام بتصويره في صحراء دبي.
يذكر أن ضحايا الحلقات الماضية من البرنامج كانت الفنانة فيفي عبده، والناقد الرياضي رضا عبدالعال، والفنان اللبناني وائل جسار، واللاعب فرجاني ساسي، والفنانة شيماء سيف، والفنان مصطفى حجاج، والفنانة سلوى خطاب، والإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، والسيناريست تامر حبيب، وآسر ياسين
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