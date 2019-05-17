ريا أبي راشد تؤكد: لم أكن أعلم بمقلب رامز جلال

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""الخليج 365"" من القاهرة: نفت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد معرفتها المسبقة بمقلب الفنان رامز جلال في برنامجه "رامز في الشلال" الذي عُرِضَت فيه حلقتها قبل أيام. مؤكدة على أنها ما كانت تعرفه هو أنها ستصور برنامجاً للمسابقات سيُعرَض عبر شاشة mbc في رمضان. وعلمت قبل التصوير بوقتٍ قليل أن الاعلامية الاماراتية مهيرة عبد العزيز ستكون مقدمته.

وأضافت في تصريحات لبرنامج MBCTrending أنها لم تكن تتخيل أن يكون كل هذا وراء مقلب رامز جلال. لافتة إلى أنها شعرت وهي تصرخ بأن هناك شيئ غريب يحدث. وقالت ضاحكة "انا بكرهك يا رامز".

وفيما اشادت بتعليقات الجمهور المتعاطفة معها بعيد عرض الحلقة، قالت أنها فوجِئت برسائل كثيرة لها تفاعلاً مع مجرياتها.