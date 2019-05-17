شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة الدور الأول تقدم سهرة موسيقية رمضانية فى مصر القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سهرة موسيقية خالصة تقدمها فرقة الدور الأول فى أولى حفلاتها الجماهيرية فى رمضان، وذلك فى تمام التاسعة والنصف مساء الخميس 23 مايو على مسرح درب فى مصر القديمة. وتعتبر «الدور الأول» من أقدم باندات "المزيكا وبس" فى مجال المزيكا البديلة فى مصر، وتعتمد فى كل أعمالها على الموسيقى فقط دون غناء، وبدأت رحلتها منذ حوالى دستة سنوات، واستوحت اسمها من الدور الأول فى إحدى عمارات وسط البلد، حين بدأت أولى بروفاتها، ومن أشهر أعمالها «رقص الهوانم» و«هودج» و«صحبة» و«قرار إزالة».

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