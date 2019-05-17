شكرا لقرائتكم خبر عن 2 مليار و 500 مليون دولار إيرادات فيلم Avengers: Endgame والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق الجزء الرابع من سلسلة أفلام مارفل Avengers: Endgame إيرادات حول العالم وصلت إلى 2 مليار و500 مليون دولار فى شباك تذاكر السينما العالمية.

الجزء الجديد تدور أحداثه حول حرب " Avengers"، مع " ثانوس" في محاولة منهم للعودة بالزمن وجمع الأحجار الـ 6 اللانهائية التي أدت إلى اختفاء نصف سكان الأرض في الجزء الثالث، ليتمكنوا من إعادتهم من جديد إلى الأرض، جنبا إلى جنب مع القضاء على "ثانوس" لتخليص العالم من شره.

ويأتي الجزء الجديد إستكمالا للجزء الثالث والذي ودارت أحداثه عن مواصلة "Avengers" وحلفائهم حماية العالم من تهديدات كبيرة التى تجسدت بظهور "ثانوس"، الطاغية الجديد القادم من الظلال الكونية يبث الخوف فى المجرات، وهدفه هو جمع الأحجار الـ 6 اللانهائية ليبلغ قوة لا محدودة، ما يضع الجميع أمام معركة فاصلة يتوقف عليها مصير اﻷرض، والتى اختتمت بهزيمة المنتقمين واختفاء عدد كبير منهم فى ظروف غامضة.