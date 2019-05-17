شكرا لقرائتكم خبر عن "تحيا مصر".. احتفال فرقة الشمس بنصر العاشر من رمضان فى معرض فيصل للكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال فى فعاليات معرض فيصل للكتاب، حيث يقدم البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، من خلال فرقة الشمس لدمج ذوى القدرات الخاصة بعروض مسرحية وورش فنية يوميا فى التاسعة مساء طوال فترة المعرض.

وقالت الفنانة وفاء الحكيم مدير عام فرقة الشمس، إن الفرقة احتفلت أمس بذكرى نصر العاشر من رمضان، حيث قدمت الفرقة استعراض تحيا مصر، وألقى الفنان يوسف أبو زيد المشرف الفنى للفرقة، كلمة عن بطولات الجيش المصرى فى نصر ٧٣ .

وأضافت أن الفرقة تقدم أيضا العرض المسرحى "ست الدنيا" وقد أعربت وزير الثقافة عن إعجابها بالعرض يوم افتتاح المعرض، وهو يجسد الحارة المصرية بكل تفاصيلها وعلاقة أهل الحارة ببعضهم ومايجرى فيها من أحداث يومية، إلى جانب تقديم ورش فنية للرسم، وعروض لحكاوى الأراجوز وعرائس الشمس .

"ست الدنيا" تأليف وأشعار بلال إمام، إخراج ميدو آدم، ألحان وغناء أحمد الناصر، ديكور وملابس: هبة الله عبد الحميد، تنفيذ ديكور وملابس : عمر مصطفى، البطولة للفنانين" أحمد الدسوقي، محمود سعيد، هيثم حسن، مريم نصر"، بمشاركة فناني فرقة الشمس من ذوى القدرات الخاصة .