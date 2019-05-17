صور.. جواد المغربى فى إنشاد دينى و موسيقى روحانية بالأوبرا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا المنشد المغربى جواد الشارى، سهرة رمضانية بالأناشيد الدينية والموسيقى الروحانية ضمن فعاليات برنامج الأوبرا الرمضانى على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية. وتضمن برنامج الحفل مجموعة مختارة من الأناشيد الدينية المغربية والأندلسية وروائع تراث المديح النبوى المصري لجانب قصائد مغناه لأعلام الأئمة فى الوطن العربى منهم، ابن الفارض وأبي مدين وأحمد العلوي وعدة بن تونس. وقدم جواد خلال الحفل أيضًا وصلة مقام البياتي ، يانبي سلام عليك ، دمع عيني كم يسيل ، يافرحي بقدوم الملاح ، سلبت ليلى مني العقل ، لأجل النبي ، على باب سيدنا النبي ، حبيبي قد شرح صدري ، قل للذى لامني ، عليك سلام الله ، يا مليحا قد تجلى ، سر بدا ، ما لنا مولى سوى الله ، امدح المكمل ، كنت على شط الوادي ، الله دايم حي ، سلوا الحب عني ، المدد يا رسول الله ، مدد يا نبي ، المسك فاح بالاضافة الى فواصل مقامات الموسيقى العربية منها الراست ، الكرد ، النهاوند ، الصبا ، الحجاز والعجم ومواويل اني إذا ما ذكرت ربي ، دار الحبيب أحق أن تهواها ، أهديت روحي ولو شهدوا معنى جمالك . جواد الشارى Advertisements



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