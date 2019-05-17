شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل هوجان الحلقة 11.. محمد إمام يمتلك بطاقة وموبايل وسلاح وغرفة يعيش فيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحولت حياة "هوجان" محمد إمام، تماماً فى الحلقة الـ 11 من مسلسل هوجان الذى يعرض حصرياً على شاشة قناة الحياة، بعدما بدأ فى عمله الجديد مع "كمال بيه" – رياض الخولى – فى حراسته الشخصية، وتغير مظهره تماماً، اضافة إلى توفير كمال بيه له بطالة شخصية وجواز سفر ورخصة قيادة وموبايل وأيضاً سلاحه الشخصى اضافة إلى غرفة مجهزه له ليقيم فيها وهذه الأدوات يراها هوجان للمرة الأولى فى حياته.

يذهب هوجان إلى الحارة لمقابلة "حورس" – أوس أوس – وإعطاءه الاموال التى حصل عليها منه، ويتفاجىء بأن الليلة زفاف لطفى الحراق" – كريم محمود عبد العزيز- على طليقته "نوجا" – أسماء أبو اليزيد وسط صدمة من هوجان الذى لم يمر أيام قليلة على تطليقه لها، ليدخل ويؤكد لهم أن لائقين على بعضهما فى الوساخة والندالة ويغادر المكان وسط حزن شديد منه.

نوجا تطلب من لطفى الحراق العمل على جمع أموال كثيرة بأى طريقة ممكنة، ويقترح لطفى أن يتواصل مع هوجان مرة أخرى بعد التغييرات التى طرأت عليه وعمله مع أحد الكبار فى الدولة، وبعدها يجد اتصال مع المعلم "بهلول" يطلب مقابلته وعندما يذهب لطفى لمقابلته فى منزل مجهور ويجد شخصين يتهجمان عليه ويضربانه بأموامر من بهلول الذى يظهر فى الصورة وتنتهى الحلقة.

مسلسل "هوجان" يعرض الساعة 10.30 مساء على قناة الحياة، وهو من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج سينرجى، وبطولة محمد امام وكريم محمود عبد العزيز وصلاح عبد الله وأوس أوس ورياض الخولى وأسماء أبو اليزيد وميرنا نور الدين وعارفة عبد الرسول وهاجر أحمد وعايدة رياض وكريم عبد الجواد ويورا محمد.