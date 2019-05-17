هكذا هنأت رانيا يوسف الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشرت الفنانة رانيا يوسف عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" صورة للزعيم عادل إمام، تهنئه فيها بعيد ميلاده. وكتبت رانيا: "كل سنة وأنت طيب يا زعيم، ويديك الصحة، يا زعيم كل العصور". Advertisements ويحتفل الزعيم عادل إمام اليوم بعيد ميلاده، التاسع والسبعين. وُلد الفنان عادل إمام في 17 مايو 1940، ويعتبر أحد أشهر الممثلين في مصر والوطن العربي، واشتهر بأداء الأدوار الكوميدية التي مزجت في كثير من الأفلام بالرومانسية والسياسية والقضايا الاجتماعية. ​

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