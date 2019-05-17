"عادة أهلاوية".. نبيل الحلفاوي يعلق على هدف الأهلي الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشر الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة يعلق بها على تسجيل الأهلي الهدف الثاني في الدقيقة 94. وكتب الحلفاوي: "طب إحنا ذنبنا إيه بقى؟ التسعين دقيقة خلصوا وإحنا متقدمين ومش من مصلحتنا بدل الوقت الضايع.. فالحكم يحسب 4 دقايق.. حطينا جون في الدقيقة الرابعة وبعدها الحكم صفّر". وأضاف الحلفاوي: "هتقولوا برضه الوقت الضايع لحد ما الأهلي يجيب جون؟ ما إحنا مش محتاجينه أصلا، لازم تقتنعوا إنها عادة أهلاوية."

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