نيكول سابا توجه رسالة لـ "الزعيم" في عيد ميلاده الـ 79

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة نيكول سابا عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة وجهت بها رسالة للزعيم عادل إمام، وتهنئه فيها بعيد ميلاده الـ 79.

وكتبت نيكول: "كل سنة وحضرتك طيب يا زعيم يا حبيب الملايين، والشاشة في رمضان وحشة من غيرك، عادل إمام حبيب الملايين".

ويحتفل الزعيم عادل غدًا بعيد ميلاده، التاسع والسبعين، وُلد عادل إمام في 17 مايو 1940، ويعتبر أحد أشهر الممثلين في مصر والوطن العربي، وقد اشتهر بأداء الأدوار الكوميدية التي مزجت في كثير من الأفلام بالرومانسية والسياسية والقضايا الاجتماعية.