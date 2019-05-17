"هنكمل المسلسل".. رسالة أيمن بهجت قمر للزعيم في عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الشاعر أيمن بهجت قمر، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يوجه بها رسالة للزعيم عادل إمام. وكتب أيمن بهجت قمر: "إن شاء الله هنكمل مسلسل (فلانتينو) والزعيم هيفضل زعيم وهيكسر الدنيا". ويحتفل الزعيم عادل غدا بعيد ميلاده، التاسع والسبعين، وُلد عادل إمام في 17 مايو 1940، ويعتبر أحد أشهر الممثلين في مصر والوطن العربي، وقد اشتهر بأداء الأدوار الكوميدية التي مزجت في كثير من الأفلام بالرومانسية والسياسية والقضايا الاجتماعية.

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