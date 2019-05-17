"الزعيم زعيم".. تعرف على رسالة محمد إمام لوالده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الفنان محمد إمام عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، فيديو لوالده الزعيم عادل إمام ليوجه له رسالة بها بمناسبة عيد ميلاد الزعيم الـ 79. وكتب إمام: "تروح أجيال وتيجي أجيال، تظهر نجوم وتختفي نجوم، تتغير الأذواق وتتبدل الأحوال، ويفضل الزعيم زعيم". ويشارك محمد إمام في السباق الرمضاني بمسلسل "هوجان" من بطولته إلى جانب كريم محمود عبدالعزيز، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل. ويحتفل الزعيم عادل غدا بعيد ميلاده، التاسع والسبعين، وُلد عادل إمام في 17 مايو 1940، ويعتبر أحد أشهر الممثلين في مصر والوطن العربي، وقد اشتهر بأداء الأدوار الكوميدية التي مزجت في كثير من الأفلام بالرومانسية والسياسية والقضايا الاجتماعية.

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