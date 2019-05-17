فيديو.. لغز وراء اختفاء ياسمين عبدالعزيز في "لأخر نفس"

تبدأ الحلقة الحادية عشر من مسلسل "لأخر نفس" للفنانة ياسمين عبد العزيز، برحلة بحث جديدة عن اللعبة التي كانت في يدها في الصورة التي رسمها زوجها "حازم" لها كهدية وجزء من اللغز التي تبحث عنه.
تدور أحداث الحلقة حول شكوك "سليم" فيانتكاثة أخته "نها" مرة أخرى بعد علاجها من إدمان المخدرات، وايضاً زيارة "ياسر" لـ "دينا" في المستشفى لكي يطمئن على صحتها بعد الحادث الإرهابي، وخلال زيارته يعلم بأنها مريضة بإلتهاب الكبد الوبائي.
تنتهي الحلقة الحادية عشر من مسلسل "لأخر نفس" بخروج "دينا" أخت "سلمى" من المستشفى بعد إتمام شفائها، وإختفاء "ناهد" سكرتيرة "سليم" و زوجة "عزت" الثانية وهو "مراد مكرم" في ظروف غامضة.
خلال وجود"سلمى" في منزلها يتم القبض عليها ووقوعها تحت يد الشرطة، ولكن بمجرد ذهاب "دينا" للقسم التابع لهم لم تجد أسم سلمى ضمن المقبوض عليهم.
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