في ذكرى وفاته الـ 5.. تعرف علي أهم محطات في حياة حسين الإمام

يحل اليوم ذكرى وفاة النجم اللامع حسين الإمام، حيث ولد يوم الأربعاء الموافق 12 سبتمبر من عام 1951، بمحافظة القاهرة، لأسرة فنية، حيث أن والده هو المخرج حسن الإمام، و شقيقه هو النجم مودي الإمام.

تخرج أبو النيل حسين الإمام من كلية الفنون الجميلة قسم الديكور، إلا أن الفن كان يجري في شرايينه، فبداية مسيرته جاءت عن تأسيسه فرقة "طيبة" في عام 1984، و ذلك بمشاركة شقيقه مودي الإمام و من أهم أعمالها: ألبوم "الدنيا صغيرة"، و "الحب حكايتي"، و من أشهر أغاني فرقة طيبة: "ودعي المكان"، "إزي الصحة"، "المجهول"، "شئ جديد"، "كل اللي كان"، "كوكو..كوكو"، "لغيرك قلبي ما يخلص"، "وماله".

و لم ينجح فقط النجم حسين الإمام في عالم الغناء، فهو مؤلف و منتج و ممثل و مخرج و مقدم برامج، و من أشهر أعماله في عالم التمثيل: "السكرية"، "السلم الخفي"، "بمبة كشر"، "بديعة مصباني"، "و انتهي الحب"، "التلاقي"، "دعاء المظلومين"، "الجنة تحت قدميها"، "سلطانة الطرب"، "حب فوق البركان"، "ابن مين في المجتمع"، "لا تظلموا النساء"، "أنياب"، "الباقي من الزمن ساعة"، "السلخانة"، "صاحب الجلالة الحب"، "الثعابين"، "عسل الحب المر"، "المطارد"، "الفريسة"، "التوت و النبوت"، "كابوريا"، "القاهرة منورة بأهلها"، "اٌيس كريم في جليم"، "حكايات الغريب"، "مغلف بالشيكولاته"، "صمت الخرفان"، "باللو باللو"، "يا دنيا يا غرامي"، "استاكوزا"، "الشارع الجديد"، "هوانم جاردن سيتي"، "بيتزا بيتزا"، "الكافير"، "أشيك واد في روكسي"، "الوردة الحمراء"، "النمس"، "للعدالة وجوه كثيرة"، "ابن عز"، "كذلك في الزمالك"، "الشيطان لا يعرف الحب"، "أحزان مريم"، "أسحلة دمار شامل"، "سعيد تعيس جدا جدا"، "لحظات أنوثة"، "احكي يا شهرزاد"، "واحد صفر"، "6 ميدان التحرير"، "كلام نسوان"، "الجماعة"، "مذكرات سيئة السمعة"، "امرأة في ورطة"، "جوز ماما مين"، "الخفافيش"، "اٌدم و جميلة"، "مزاج الخير"، "سمير أبو النيل"، "زي عود الكبريت"، "كلام علي ورق".

كما قدم العديد من البرامج الناجحة و أبرز ما قدمه: "حسين على الهواء"، "حسين علي ناصية"، "فاصل و نواصل"، "إيه النظام"، "كلام حسين"، "ماتيجي أقولك"، "عافرين حسين الإمام".

و لم يكتفي متعدد النجومية حسين الإمام بهذا القدر فقام بتلحين و إخراج كليبات و من أهم ألحانه: "العالي عالي يا بابا"، و "جنني طول البعاد"، للكينج محمد منير، كما ظهر في كليب "راجعين" للهضبة عمرو دياب، كما قام بكاتبة كلمات و ألحان "جت الحرارة" للنجمة يسرا.

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تزوج حسين الإمام من الفنانة سحر رامي في عام 1983، و أنجب منها و ولدين، هما: "يوسف"، و "سالم".

و في مساء يوم السبت الموافق 17 مايو من عام 2014، توفي النجم القدير حسين الإمام بمنزله في الريف الأوروبي، محافظة الجيزة، عن عمر يناهز الـ 63 عاماٌ، كما جاء الأمر مفاجئ للجميع، خاصة وإنه لم يكن يعاني من أي مرض او أي نوع من انواع التعب قبل وفاتة، كما أنه كان يشارك في تأدية دورة في مسلسل كلام علي ورق عندما توفاه الله، و تم عرض حلقته في برنامج "صابحة السعادة"، و الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس"، في ذات الليلة.

تم تشييع جثمان النجم الراحل حسين الإمام يوم الأحد الموافق 18 مايو من مسجد مصطفي محمود بالمهندسين، و حضر الجانزة عدد ضخم من نجوم الوسط الفني، و الرياضة، و الإعلام، و رجال الدولة، و أبرزهم وزير الثقافة السابق دكتور صابر عرب، اللواء كمال الدالي، مساعد أول وزير الداخلية، ومدير أمن الجيزة، و من الفنانين: يسرا، حسين فهمي، محمد هنيدي، هاني مهنى، جلال الشرقاوى،

مجدى لاشين، السينارست وحيد حامد، مروان سعادة، و دكتور أشرف رضا، و وكيل أول وزارة الثقافة السابق، و الفنان التشكيلي أحمد شيحة، و تقبل التعازي بالجنازة شقيقه الفنان مودي الإمام، وشقيقته الكاتبة بالأهرام زينب الإمام.

و قام عزاء أبو النيل و النجم الشامل حسين الإمام يوم الأربعاء الموافق 21 مايو، بمسجد حميدة الشاذلية، حيث توافد عدد كبير من نجوم الفن و الغناء، لتقديم واجب العزاء فى الفنان الراحل حسين الإمام، و كان فى مقدمة الحضور محمد منير، فاروق الفيشاوى ومحمود ياسين وأحمد السقا وعلى الحجار وحمادة هلال وهشام عباس والمنتصر بالله والمخرج محمد سامى وأحمد آدم وعمرو الليثى وعبد الرحمن أبو زهرة وأحمد راتب وعزت العلايلى وسمير خفاجى، والمخرج سمير سيف والمخرج عادل الأعصر وأحمد صقر وهانى مهنا وشريف رمزى وسامى العدل، والمنتج محمد حسن رمزى وجمال عبد الناصر وأحمد عبد العزيز ومحمد لطفى، والمنتج محمد مختار والمخرج محمد فاضل وأشرف زكى والمايسترو عمر خيرت والأب بطرس دانيال ماجد المصرى وعزت أبو عوف ومحمد الغيطى ومحمد العدل ومدحت العدل وجمال العدل ومحمد العدل ومحمود البزاوى وخالد زكى والمنتج محمد فوزى و وسامح الصريطى وأحمد زاهر وصلاح عبد الله وأشرف عبد الغفور ومحسن علم الدين وثناء شافع وفاروق فلوكس وعمرو عابدين.

وحرصت الفنانات على تقديم العزاء للفنانة سحر رامى، التى غلبتها دموعها وهى تتلقى العزاء، وكان على رأس الحضور نبيلة عبيد وهيفاء وهبى ونيللى ونجوى فؤاد ولبلبة وفيفى عبده وإلهام شاهين ويسرا وغادة عادل ونيللى كريم وبشرى ودلال عبد العزيز وريم ماجد ولميس الحديدى وجميلة إسماعيل ورانيا يوسف ولقاء الخميسى ولوسى وفردوس عبد الحميد وإسعاد يونس ونهال عنبر ووفاء عامر وإنعام سالوسة وشهيرة وأنجى المقدم وأنجى على وفردوس عبد الحميد.

وقدم الكينج محمد منير واجب العزاء بصعوبة نظراً لتدافع الكثير من المعجبين والمصورين أمامه أثناء دخوله، وقاموا أيضاً بملاحقته بعد خروجه من سرادق العزاء، وكذلك هى الحال مع الفنانة هيفاء وهبى التى انتفض الجميع وراءها لتحيتها، وتصويرها وقاموا بملاحقتها بعد خروجها من العزاء، كما قام المرشح الرئاسى حمدين صباحى بتقديم واجب العزاء لأسرة الفنان حسين الإمام، جاء ذلك فى الوقت الذى لم يستطع الفنان سمير صبرى تمالك نفسه، وأخذ يبكى فى وداع صديق عمره حسين الإمام.