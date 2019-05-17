اختفاء سوسن بدر في "زي الشمس"

تبدأ الحلقة ١١ من مسلسل زي الشمس، بمداهمة الشرطة لمنزل سيف أحمد المتهم بقتل فريدة، ولكنه يهرب، وتحاول نور والشرطة إيجاده عن طريق خطيبته ، والتي اتضح أنها السبب في طرد فريدة من عملها، بسبب حب خطيبها لها لذلك فسخ خطوبته منها، ويؤكد على الكلام ابن فريدة الأصغر فقد حكى موقف قديمًا لأمه، وهو كتابة شخص يدعى سيف على جدران حائط منزلهم أنه يحبها بجنون، وهنا يتضايق أخواته

الكبار مما سمعونه من أخيهم الأصغر.

تذهب نور وحسن إلى خطيبة سيف ليعرفوا مكانه، ولكنها تنكر تواصلها معه من بعد فسخ خطبتهما بسبب فريدة، واتهمتها بسرقة خطيبها واللعب عليه وهى أكبر منه سنًا، وتتضايق نور مما تسمعه على أختها وتصرخ في وجه خطيبة سيف.

تذهب نور لرؤية عمر مع الظابط حسن، وفوجئت بوجود سلمى مع عمر ويبدو

أنهم في علاقة حب بينهم، وهنا تغار نور ويظهر على ملامح وجهها ذلك ويخبرها الظابط حسن بذلك.

تتصل كارمة بنور وتخبرها عن تغيب جدتها ، ولم يعثروا عنها في أي مكان وهاتفها الخاص مغلق، وهنا تقلق نور على والدتها، وتذهب للبحث عنها، بينما تكون الجدة متواجدة بمطعم كانت دائمة الجلوس هناك مع فريدة، وتتذكر أحاديثها مع فريدة ابنتها، وتقتنع في الأخر أن ابنتها فريدة قد توفت ولم تقدر على المجئ.

تدور والدة فريدة في الشوارع في وقت متأخر بحثًا عن فريدة، وترى شيئا يلفت انتباهها، وتنتهي الحلقة على ذلك.