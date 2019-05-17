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بالفيديو.. بوسي تطرد مي عز الدين من المدرسة في "البرنسيسة بيسة"

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تبدأ الحلقة الحادية عشر من مسلسل "البرنسيسة بيسة" للفنانة مي عز الدين, بمحاولة "بيسة" حل المشكلة التي إفتعلتها جدتها "سكسكة" بدخول عدد من الأطفال التي نصبت "سكسكة" على

أهاليهم في مبالغ عالية مقابل إلتحاقهم بالمدرسة .

 

تدور أحداث الحلقة حول محاولة "مرعي" الإستيلاء على أموال "سكسكة" بعد ان عرف مكانهم

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من زوجته "سماح", ولكن سكسكة تمسكه متلبس في غرفتها, ولكنه فر هارباً إلى بيت "مأمون".

 

تنتهي الحلقة برجوع "شويكار" إلى المدرسة وهي في حالة من الذهول بتغير أحوال الطلاب و كمية الهمجية التي بالمدرسة, فتقرر طرد بيسة منها.

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