شاهد.. رسالة خاصة من أحمد فلوكس للزعيم في عيد ميلاده

وجه الفنان أحمد فلوكس رسالة خاصة مليئة بالحب والإمتنان للزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده الـ80، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



نشر فلوكس عبر حسابه صورًا مجمعة للزعيم في مراحل عمرية مختلفة، وعلق عليها قائلًا: "كل سنه وأنت بأفضل حال وصحة.. ربنا يخليك لينا يا زعيم.. وهافضل أقولها أنا مثلت بسبب أفلامك

وحبيت الفن بسبب حبك ليه.. ربنا يديك الصحه و كل سنه و انت طيب يا زعيم الفن".





يذكر أن الفنان أحمد فلوكس شارك الزعيم عادل إمام في بطولة مسلسل "العراف"، عام 2018، من تأليف يوسف معاطي، وإخراج رامي إمام.