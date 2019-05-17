كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملخص أحداث الحلقة الحادية عشرة من "الكاتب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل "الكاتب"، خداع المحامية مجدولين والدها بعدما أقنعته أنها ستفعل ما يحلو له، ولن تفكر في الكاتب يونس جبران، لكنها ذهبت إلى يونس وأكدت له أنها تحبه وستحاول إقناع والدها بالعدول عن القرار، لكن والدها شعر بتأثرها بالأمر ما دفعه لمناقشة والدتها في أنه يفكر في تغيير رأيه.

وشك يونس جبران في صديقه عزام، بعدما اكتشف أن زوجته لديها خاتم ألماس مطابق لخاتم تمارا، ما جعله يطلب من التحري الذي يعمل معه أن يراقبه، كما واجهه بالأمر لكنه نفى أي علاقة تجمعه بالقتيلة.