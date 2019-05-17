كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملخص أحداث الحلقة الحادية عشرة من "الكاتب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شهدت أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل "الكاتب"، خداع المحامية مجدولين والدها بعدما أقنعته أنها ستفعل ما يحلو له، ولن تفكر في الكاتب يونس جبران، لكنها ذهبت إلى يونس وأكدت له أنها تحبه وستحاول إقناع والدها بالعدول عن القرار، لكن والدها شعر بتأثرها بالأمر ما دفعه لمناقشة والدتها في أنه يفكر في تغيير رأيه.
وشك يونس جبران في صديقه عزام، بعدما اكتشف أن زوجته لديها خاتم ألماس مطابق لخاتم تمارا، ما جعله يطلب من التحري الذي يعمل معه أن يراقبه، كما واجهه بالأمر لكنه نفى أي علاقة تجمعه بالقتيلة.
وطلب يونس من التحري أيضًا أن يعرف تاريخ ملكية بيت الجبل منذ إنشائه، وفي نهاية الحلقة تبين أن الأحلام التي يراها يونس مع بطل روايته السيد حلمي، ليست مجرد أحلام، وربما تكون دليل على إصابته بالشيزوفرينا، خصوصًا وأنه استيقظ ووجد أثر اللكمة التي ضربها السيد حلمي له على وجهه، ما يعني أنه قد يكون فعل ذلك بنفسه، أو أن السيد حلمي شخص حقيقي.
مسلسل "الكاتب" تأليف ريم حنا وإخراج رامي حنا، وانتاج شركة إيجل فيلمز جمال سنان، ويلعب بطولته الفنان السوري باسل خياط، والفنانة اللبنانية دانيلا رحمة، وندى أبوفرحات.