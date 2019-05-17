كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة "هوجان" بزواج الحراق ونوجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الحلقة الحادية عشر من مسلسل "هوجان"، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام، أجواءً من الكوميديا، والأكشن بينه وبين أبطال العمل.

ومن أبرز تلك الأحداث، زار "هوجان"، منطقة "الحراق، وحورس"، ليأخذ أرقام هواتفهم، بعد ان استلم في العمل الجديد هاتفًا، ليتفاجأ "هوجان"، بزواج لطفي الحراق، ونوجة، وظهرت علامات الخوف على وجه "الحراق"، إلا أن "هوجان"، قال إن الحراق ونوجا مناسبين لبعضهما، لطمعهما وجشعهما المشترك.

"هوجان" من إنتاج عام 2019 بطولة النجم محمد عادل أمام، ومن إخراج شيرين عادل، ومن تاليف: محمد صلاح العزب.