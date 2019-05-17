شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز تودع "لآخر نفس" بعد 9 أيام تصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوشك المخرج حسام على، على الانتهاء من تصوير مسلسل "لآخر نفس" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، الذى يعرض على قناة "الحياة" فى الساعة الثامنة مساءً، حيث يتبقى لفريق العمل 9 أيام وينتهى تصوير المسلسل بالكامل.

واستكمل فريق العمل التصوير بعد توقف يوم لتغيير الديكور ومعاينة 3 أماكن للتصوير، خاصة أن فريق العمل يصور فى عدة أماكن متفرقة فى أنحاء القاهرة، ويعود حسام على للتصوير غداً الخميس فى منطقة جرانا هايتس ، وتجمع المشاهد كل من ياسمين عبد العزيز وأحمد صلاح حسنى وأحمد العوضى.

Advertisements

وحصل مسلسل "لآخر نفس" على إشادات كبيرة من النقاد ورواد التواصل الإجتماعى، خاصة أن ياسمين عبد العزيز قدمت مفاجأة كبيرة فى الماراثون الرمضانى بتغيير جلدها تمام، وابتعادها عن الكوميديا، وتقديم عملا دراميا يستحق الإشادة، ، كما حققت نجاحا كبيرا منذ إنطلاق عرض المسلسل .

"مسلسل "لآخر نفس" تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى، مصطفى حشيش.