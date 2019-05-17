شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى بعد التصالح مع محمد رمضان: الحقيقة مفيش خلاف والأهم سعادة الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة بشرى، عن سعادتها بالتصالح مع النجم محمد رمضان، قائلة أنها بشرة خير عشان رمضان كريم والأهم سعادة الجمهور. وكتبت بشرى: "بشرة خير عشان رمضان كريم وكل سنة وكلنا طيبين ، شكرا لكل من سعى وأولهم المهندس نجيب ساويرس أول واحد قال عايز يصالحنا". وأضافت بشرى: "بس الحقيقة إن مفيش خلاف، وده تنافس فنى ليس إلا والأهم سعادة الجمهور، إن شاء الله بعد كده نشتغل مع بعض مش نتبارز بالأغانى بس".

بشرى عبر تويتر Advertisements وشهدت كواليس مهرجان كان السينمائى فى دورته الـ 72 الصلح بين الفنانة بشرى والفنان محمد رمضان برعاية رجل الأعمال نجيب ساويرس. وحضر الفنان محمد رمضان المتواجد حاليا في مهرجان كان السينمائي لحضور فعالياته الحفل الذي يقيمه سنويا رجل الأعمال نجيب ساويرس فى كان، وشهد حضور الحفل على هذا الصلح دكتور خالد عبد الجليل ومدير مهرجان الجونة انتشال التميمى والمدير الفني المخرج أمير رمسيس.

ساويرس يتوسط بشرى ورمضان بعد الصلح

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