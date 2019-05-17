شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 11 من علامة إستفهام.. محمد رجب يعرض على جيهان خليل الزواج من شقيقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الحادية عشر من مسلسل "علامة إستفهام"، أحداث جديدة بعد إنتهاء الحفل الذى أحياه "نوح الشواف" محمد رجب وفرقته التى تضم أغلب ابطال العمل، وبعد ذهابهم للمنزل حدثت مشادة بين "مروة الشواف" جيهان خليل مع "قنديل" إسلام حافظ، فى وجود "نوح" الذى عرض عليها الزواج من شقيقه "جاسر" محمد ناصر لينتهى المشهد دون رد منها.

كشفت الحلقة أيضا، عن علاقات حب وزواج متعددة منها، حب "صباح" كوكى شقيقة "قنديل" من "يعقوب" عدو عائلة الشواف، وأيضا علاقة حب بين "قنديل" و "أميرة" إبنة خالة "رحاب" ميرهان حسين، والمفاجأة هى الزواج السرى بين "فؤاد الشواف" محمود البزاوى من "عيشة" حنان سليمان والتى تعمل خادمة عنده.

وذهب "نوح" لـ "الشيخ منصور" حسن العدل، والذى سأله ‘ن أحوال "جاسر" شقيقه، ليقول له المفروض أنه كويس بس من ساعة ما "رحاب" ميرهان حسين دخلت حياتنا وانا مش مطمن.

مسلسل "علامة إستفهام" يعرض على قنوات الحياة, cbc, ON E, Dmc، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وآخرون.