تعرف على موعد عرض فيلم Aladdin فى السعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد دور العرض السينمائي في السعودية عرض فيلم Aladdin، بطولة ويل سميث ومينا مسعود ونعومي سكوت، يوم 24 مايو الجاري.
وكانت شركة Disney للإنتاج الفنى والسينمائى قد أعلنت أنها تقوم بإعادة إنتاج الفيلم الشهير Aladdin فى نسخة سينمائية حية، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه فيلم الرسوم المتحركة، الذى طُرح تجاريًا عام 1992.
يذكر أن فيلم Aladdin يشارك فى بطولته الممثل الكندى المصرى الأصل مينا مسعود، الذى يجسد الأداء الصوتى لشخصية Aladdin، والنجمة نعومى سكوت فى دور Jasmine حبيبة علاء الدين، والنجم العالمى ويل سميث الذى يؤدى دور شخصية Genie.
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