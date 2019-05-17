شكرا لقرائتكم خبر عن صافى يا لبن.. صلح بشرى ومحمد رمضان علي هامش مهرجان كان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت كواليس مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 72 الصلح بين الفنانة بشري والفنان محمد رمضان برعاية رجل الأعمال نجيب ساويرس. وحضر الفنان محمد رمضان المتواجد حاليا في مهرجان كان السينمائي لحضور فعالياته الحفل الذي يقيمه سنويا رجل الأعمال نجيب ساويرس في كان. وشهد حضور الحفل علي هذا الصلح من بينهم دكتور خالد عبد الجليل ومدير مهرجان الجونة انتشال التميمي والمدير الفني المخرج أمير رمسيس. Advertisements بشرى ومحمد رمضان بشرى ومحمد رمضان ونجيب ساويرس

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