شكرا لقرائتكم خبر عن الاثنين.. "رمضان ومحبة الأوطان" فى ملتقى الهناجر الثقافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ملقتى الهناجر الثقافى الشهرى، تحت عنوان "رمضان ومحبة الأوطان" فى التاسعة من مساء يوم الاثنين 20 مايو، بمركز الهناجر للفنون تحت إشراف الفنان محمد دسوقى مدير عام المركز .

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ويحضر الملتقى عدد من الضيوف منهم، مظهر شاهين والأنبا أرميا رئيس المركز الثقافى الأرثوذكسى، الأب رفيق جريس، رئيس لجنة بيت العيلة ومجلس كنائس مصر، الشاعر الكبير عبد العزيز جويدة، الناقد الفنى الدكتور أشرف عبد الرحمن .

وذلك بمصاحبة فرقة المولوية بقيادة الدكتور عامر التونى، وتدير الملتقى الناقدة الدكتورة ناهد عبد الحميد، مدير ومؤسس الملتقى .