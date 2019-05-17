شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور جهاز التليفزيون فى المسلسل الكويتى "دفعة القاهرة" يثير الهجوم عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار المسلسل الكويتي دفعة القاهرة والذي يعرض منذ بداية شهر رمضان الحالي ردود أفعال كبيرة جدا بعد عرض الحلقات الأولى، ما بين مؤيد ومعارض ويتناول المسلسل رحلة بعض الطلبة الكويتيين للتعليم بجامعة القاهرة في فترة الخمسينيات .

أهم الانتقادات التي وجهت للمسلسل ظهور التلفزيون المصري في الحلقات الأولى والتي من المفترض أن أحداثه يتم تصويرها عام 1956، رغم أن بداية البث التلفزيوني في مصر كان عام 1960، وردت كاتبة المسلسل هبه حمادة علي هذا النقد في أحد البرامج التلفزيونية أن التلفزيون المصري بدأ في مصر منذ عام 1956 ولكن توقف بسبب العدوان الثلاثي علي مصر ليبدأ فعليا عام 1960.

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ومن ناحية أخرى أشاد كثير من النقاد بالإنتاج الضخم للمسلسل حيث تم تصوير أغلب المشاهد بالقاهرة علاوة علي تصوير أماكن مختلفة ما بين بيوت الطين والحضر وكذلك طبيعة الفترة ومتطلباتها من ملابس واكسسوارات وديكورات تناسب الفترة .

يذكر أن مسلسل دفعة القاهرة بطولة بشار الشطي ،فاطمة الصفي،مرام البلوشي،حمد أشكناني،نور الغندور وخالد الشاعر تأليف هبه مشاري حمادة ومن إخراج علي العلي.