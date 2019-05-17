شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل إمام يهنئ والده بعيد ميلاده: تتغير الأذواق وييبقى الزعيم زعيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان محمد إمام، على تهنئة والده الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الذى يوافق غدا الجمعة 17 مايو.

وقال إمام، "تروح أجيال وتيجى أجيال، تظهر نجوم وتختفى نجوم، تتغير الأذواق وتتبدل الأحوال ويفضل الزعيم زعيم".



محمد إمام

وغاب النجم الكبير عادل إمام عن السباق الرمضانى هذا العام، حيث توقف تصوير مسلسله الجديد الذى كان مقررا عرضه خلال موسم رمضان الحالى، وخلال الـ 7 أعوام الماضية قدم الزعيم مسلسلات متتالية وهى"فرقة ناجى عطالله"، من إخراج رامى إمام، مسلسل "العراف" ، إخراج رامى إمام، مسلسل "صاحب السعادة"، إخراج رامى إمام، مسلسل "أستاذ ورئيس قسم"، إخراج رامى إمام، مسلسل "مأمون وشركاه"، مسلسل "عفاريت عدلى علام" ومسلسل عوالم خفية .

بينما يحقق محمد عادل إمام، نجاحا كبيرا من خلال مسلسله "هوجان" الذى يعرض خلال موسم دراما رمضان الحالى، ويعرض على شبكة قنوات الحياة الساعة 10 ونصف مساء، والإعادة 7 صباحا والإعادة الثانية 3 عصرا.

ويشارك محمد إمام فى بطولة المسلسل كل من الفنان كريم محمود عبد العزيز، صلاح عبد الله، رياض الخولى، عايدة رياض، أوس أوس، ميرنا نور الدين، عارفة عبدالرسول، أسماء أبو اليزيد، هاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سنيرجى.

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