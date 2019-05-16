صور.. ديبيكا بادوكون تزور ريتشي كابور في نيويورك

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 مايو 2019 11:47 مساءً - ذكرت مصادر صحافية أنّ نجمة بوليوود ديبيكا بادوكون Deepika Padukone قامت مؤخرًا بزيارة إلى النجم القدير ريتشي كابور Richi Kapoor الذي يخضع للعلاج بعد تشخيص السرطان في نيويورك، حيث شاركت نيتو كابور Neetu Kapoor زوجة ريتشي، جمهوره بعض الصور لهم على موقع التواصل الاجتماعي في انستقرام.

ريتشي كابور يتوسط ديبيكا وزوجته



وأضافت المصادر أنّ ديبيكا البالغة من العمر 33 عامًا، استغلت توقّفها عن الظهور بشكل موقت في حفل Met Gala بعض الوقت لتقوم بهذه الزيارة .



وكان كابور قد أبلغ أتباعه على موقع تويتر في الأسبوع الأخير من شهر أيلول/ سبتمبر 2018، بأنه كان يتلقى العلاج وحثّ الناس على عدم التكهن بمرضه، وذكر بعض المصادر الإلكترونية، أنّ ريشي كان يعاني سرطان الدم.

بادوكون تحضن كابور

وعلى الرغم من عدم تأكيد أيّ من ذلك، لم يتحدث ريشي كابور مؤخرًا عن معركته ضد المرض الفتاك فحسب، بل شارك أيضًا في أخبار سارة عن شفائه من السرطان.



وفي مقابلة صحافية له، أكد ريشي نبأ شفائه وقال: "بدأ الشهر الثامن من علاجي في الأول من مايو في الولايات المتحدة، لكنّ الله كان لطيفًا! أنا في مغفرة، وهذا يعني أنني الآن خالٍ من السرطان."

النجمة ديبيكا بادوكون



وكان ريشي قد كشف في وقت سابق أنه سيخضع لعملية زرع نخاع العظم، وغيرها من الفحوص التنظيمية قبل العودة إلى المنزل، كما كان الفضل للزوجة نيتو وولديه.



وقام العديد من نجوم بوليوود مثل عامر خان Aamir Khan ، وشاروخان Shah Rukh Khan، وجوري خان Gauri Khan، وعليا بهات Alia Bhatt، وأنوبام خير Anupam Kher، وسونالي بيندر، وبريانكا شوبرا Priyanka Chopra بزيارة كابور للاطمئنان على صحته.

ديبيكا بادوكون تختم جدولها المهني لفيلم "Chhapaak"



يشار إلى أنّ كابور يوجد وزوجته الممثلة نيتو كابور حاليًّا في الولايات المتحدة، حيث يخضع الممثل لعلاج السرطان.



يُذكر أنّ ديبيكا بادوكون حضرت مؤخرًا حفل الـ Met Gala 2019، الذي أقيم بتنظيم من متحف متروبوليتان للفنون يوم 6 مايو/أيار في نيويورك، حيث بدت كالباربي على سجادة met gala، وظهرت بثوب زهري رائع التصميم من Zac Posen لفت أنظار الحضور إليها.