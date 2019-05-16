شاهد: فيكتوريا بيكهام تُشارك المُتابعين أسرار حيويتها بسن الـ 45

قامت النجمة فيكتوريا بيكهام بنشر بعض الصور التي التقطتها لنفسها خلال فترة إقامتها بأحد المنتجعات الصحية في مدينة ميونخ الألمانية مؤخرًا، حيث كانت تخضع لعمليات تنظيف الجسم من السموم واتباع حمية تضمن لها الحيوية وبدء الحياة من جديد، وذلك نظير رسوم تزيد قيمتها الإجمالية على 3000 استرليني في الأسبوع. وعرضت فيكتوريا، 45 عامًا، في تلك الصور التي نشرتها لمتابعيها على إنستغرام نوعية الأطعمة والوجبات التي تُقدَّم لها هناك وتضمن لها تنظيف جسمها واستعادة حيويته.

وأشارت إلى أن وجبة الإفطار تتألف من طبق عجة بيض صغير، حبة طماطم شيري، قطعة أفوكادو صغيرة وطبق سلطة صغير، موضحة أنها تتناول بعدها وجبة العشاء التي تتكون من سلمون، سبانخ ذابلة ثم شرب مياه معرَّضة لضوء القمر، وهي المياه التي يتم شحنها بطاقات منبعثة من القمر، حيث يتم وضعها في وعاء في الهواء الطلق لتعريضه لضوء القمر، وتباع العبوة منها بـ 8 جنيهات استرلينية. كما نوهت فيكتوريا إلى أنها تواظب على ممارسة الرياضة لمدة ساعتين كل يوم وأنها تتبع نظامًا خاصًا بركوب الدراجات، كما تتبع بعض العلاجات وطرق الاسترخاء.