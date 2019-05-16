بالفيديو: إطلالة السعودية هلا عبدالله في مهرجان كان 2019 تشعل الأجواء

أشعلت عارضة الأزياء السعودية هلا عبدالله السجادة الحمراء لـ مهرجان كان 2019 بإطلالة جريئة وملفتة تحمل توقيع مصممة الأزياء الإماراتية حمدة الفهيم.

وتألقت هلا عبدالله في أول استضافة لها في مهرجان كان السينمائي الدولي بفستان أصفر جذاب بذيل مستقل وممتد من الريش، بينما جاء تصميم الفستان محتضناً لقوامها ومبرزاً للون بشرتها، فيما كان الصدر مكشوفاً بدون أكمام، وأكملت زينتها بقلادة ماسية فخمة من ماركة Piaget لتتحول لنجمة على السجادة الحمراء في ثاني يوم من فعاليات المهرجان.

ويشهد المهرجان هذا العام تكريم النجم الفرنسي القدير آلان ديلون، بمنحه جائزة “Palme d’or d’Honneur” الشرفية عن مجمل أعماله الفنية، وذلك على هامش الدورة الـ72 التي يرأس لجنة تحكيمها المخرج المكسيكي أليخاندرو غونزاليس إيناريتو.

الجدير بالذكر أيضاً أن المسابقة الرسمية للمهرجان تشهد تنافساً حاداً بين 19 فيلماً من 13 دولة مختلفة للفوز بجائزة بالسعفة الذهبية.