غدًا.. سهرة رمضانية تحييها كارمن سليمان بكايرو فيستيفال

تستعد المطربة كارمن سليمان، غدًا الموافق يوم الجمعة، لإحياء سهرة رمضانية متميزة بكايرو فيستيفال، تشدو فيها بأجمل أغانيها التي يحبها الجمهور.
ومن المقرر أن تقدم كارمن خلالالحفل باقة متنوعة من الأغاني، منها "ربنا يخليك لقلبي، لما تشوفك عيني، قلبي يدق، مجنون رسمي، هاتها فيا، حاجه
يذكر أن أخر أعمال كارمن سليمان، أغنية "سطور حكايتي"، قدمتها في رمضان، وهي التتر الخاص بمسلسل "حكايتي" للفنانة ياسمين صبري، و الأغنية من كلمات الشاعر نادر عبدالله وألحان وتوزيع خالد عز.
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