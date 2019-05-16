الجمعة.. " كأنك تراه" علي مسرح الطليعة من جديد

قال الفنان شادي سرور مدير فرقة مسرح الطليعة التابعة للبيت الفني للمسرح أن العرض المسرحي " كأنك تراه" يعود من جديد خلال شهر رمضان المبارك غدا الجمعة ١٢ رمضان الموافق ١٧ مايو على مسرح الطليعة بالعتبة في الساعة التاسعة والنصف

مساء.

يذكر أن العرض يعرض للسنة الثالثة وهو عرض غنائي درامي يناقش عددا من مشاكل المجتمع المصري المعاصر مثل الهوس بالتكنولوجيا، الزواج وأعبائه المادية، إنشغال الآباء عن الأبناء، العلاقة بين الغني والفقير، الغش

والكذب، التحايل باسم الدين لتحقيق المكسب و العلاقة بين المسلم والمسيحي،و الإرهاب، ومقارنتها بأخلاق وسلوك الرسول صلي الله عليه وسلم من خلال استحضار شخصية أحد الصحابة وهو الصحابي أويس القرني.

"كأنك تراه" تأليف نسمة سمير ، موسيقى وألحان محمد عزت ، ديكور وملابس مى نبيل ، أشعار محمد بهجت ، إخراج ماهر محمود.