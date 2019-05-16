الجمعة.. " كأنك تراه" علي مسرح الطليعة من جديد

قال الفنان شادي سرور مدير فرقة مسرح الطليعة التابعة للبيت الفني للمسرح أن العرض المسرحي " كأنك تراه" يعود من جديد خلال شهر رمضان المبارك غدا الجمعة ١٢ رمضان الموافق ١٧ مايو على مسرح الطليعة بالعتبة في الساعة التاسعة والنصفمساء.
يذكر أن العرض يعرض للسنة الثالثة وهو عرض غنائي درامي يناقش عددا من مشاكل المجتمع المصري المعاصر مثل الهوس بالتكنولوجيا، الزواج وأعبائه المادية، إنشغال الآباء عن الأبناء، العلاقة بين الغني والفقير، الغش
"كأنك تراه" تأليف نسمة سمير ، موسيقى وألحان محمد عزت ، ديكور وملابس مى نبيل ، أشعار محمد بهجت ، إخراج ماهر محمود.
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