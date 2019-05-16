جمهور عادل إمام في عيد ميلاده: كل سنة وأنت زعيم

احتفي رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر موقع "تويتر"، وجمهور الزعيم الفنان عادل إمام، بمناسبة عيد ميلاد الزعيم عادل إمام، التي تحل اليوم .

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، صورا للفنان عادل إمام، من مقتطفات أعماله الفنية، والتي تحظي باهتمام في ذاكرة المصريين، قائلًا:" كل

عام وإحنا بيك ومعاك يازعيم" .

وتحل اليوم ذكري ميلاد الزعيم الفنان عادل امام الـ 79، وأحتفل المصريون والجمهور بعيد ميلاده، من خلال نشر تعليقات وصور للفنان عادل أمام مقدمين له أجمل التهاني.

Advertisements

عادل إمام أسطورة للأعمال الفنية

وقدم الزعيم عادل إمام، أكثر من 150 عملا فنيا، الذي ذاع صيته منتصف سبعينيات القرن الماضي، حينما قدم البطولة في أكثر من عمل فني وأبرز موهبة فنية متميزة.

واستطاع عادل إمام أن يقدم مدرسة فنية تحمل اسمه وجيناته، كما قدم من الأبناء المخرج رامي إمام، وكذلك نجله محمد إمام الذي صار واحدا من النجوم، في الوقت الحالي.