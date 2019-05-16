إسرائيل تحتفل بميلاد عادل إمام.. ومصريون: نسيتو" يا أنا يالسفارة في قلب العمارة"

احتفت إسرائيل، مساء اليوم، الخميس، بنجم الكوميديا المصري، الفنان عادل إمام، بمناسبة عيد ميلاده.

ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية" على صفحتها الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم، الخميس، تغريدة جديدة بمناسبة عيد ميلاد الكوميديان المصري، عادل إمام، قالت الصفحة الناطقة باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية على "تويتر": بمناسبة عيد ميلادك، عادل إمام، يا بطل الكوميديا والتمثيل، تقبل أجمل التهاني من عشاق

الأفلام المصرية في إسرائيل. ربنا يطول عمرك ودوام التألق.

ولاقي المنشور هجومًا حادًا من قبل المصريين، معلقين بأحد المشاهد بفيلم "السفارة في العمارة"، قائلين " نسيتوا يا انا يا السفارة في قلب العمارة " .

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وتحل اليوم ذكري ميلاد الزعيم الفنان عادل امام الـ 79، وأحتفل المصريون والجمهور

بعيد ميلاده، من خلال نشر تعليقات وصور للفنان عادل أمام مقدمين له أجمل التهانى.

عادل إمام أسطورة للأعمال الفنية

وقدم الزعيم عادل امام، أكثر من 150 عملا فنيا، الذي ذاع صيته منتصف سبعينيات القرن الماضي، حينما قدم البطولة في أكثر من عمل فني وأبرز موهبة فنية متميزة.

واستطاع عادل إمام أن يقدم مدرسة فنية تحمل اسمه وجيناته، كما قدم من الأبناء المخرج رامي إمام، وكذلك نجله محمد إمام الذي صار واحدا من النجوم، في الوقت الحالي.