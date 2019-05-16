بعد مرور 10 أيام ..رامي عبد الرازق : التشويق سر نجاح قمر هادي

بعد مرور 10 أيام على الموسم الرمضاني، أشاد رامي عبد الرازق، الناقد الفني، خلال لقاءه مع برنامج "عرب وود" الذي يذاع على قناة روتانا بالمسلسلات التي استطاعت تحقيق نجاح مميز خلال الموسم ، وهما "قمر هادي" بطولة هاني سلامة وإخراج رؤوف عبد العزيز ومسلسل "ولد الغلابة" بطولة أحمد السقا وإخراج محمد سامي ومسلسل "زي الشمس" بطولة دينا الشربيني في

ثاني تجاربها في البطولة المطلقة.

وأوضح عبد الرازق أن النجم هاني سلامة حقق نجاح ملفت من خلال مسلسله "قمر هادي", إذ نجح أن يحتل تريند القائمة الأكثر والأفضل بحثا على موقع التدوين العالمي توتير منذ بدء عرض ثاني حلقاته.

وأشاد بالمخرج رءوف عبد العزيز الذي نجح في رفع درجة

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الإثارة والتشويق لدى المشاهد .

والأمر ذاته ينطبق على أحمد السقا في مسلسل "ولد الغلابة" الذي خالف كل توقعات النقاد، ونجح في تصدر المشهد الرمضاني بسبب طبيعة العمل التي تدور في أطار صعيدي.

كما استطاعت الفنانة دنيا الشربيني أن تحقق نجاحا خلال الموسم الحالي بمسلسها "زي الشمس"، وهو مأخوذ من فورمات إسبانية، مشيدا بأداء دينا قائلا :ممثلة جيدة".

وتابع عبد الرازق أن مسلسل "الواد سيد الشحات" يعد هو الأبرز في المسلسلات الكوميدية التي يتم عرضها خلال الموسم الحالي .