شاهد.. مصطفي منصور للزعيم في عيد ميلاده: "ستظل الأستاذ"

حرص الفنان مصطفي منصور علي تهنئة الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الـ80، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصو والفيديوهات الشهير "إنستجرام". نشر منصور عبر حسابه صورة جمعته بعادل إمام، وعلق عليها قائلًا: "الزعيم عادل إمام.. كل سنه وأنت طيب وبصحة وسعادة وربنا يديك الصحة وتكون دايماً



يذكر أن الفنان مصطفي منصور شارك الزعيم عادل إمام، في عدد من الأعمال الدرامية، وهي مسلسل "أستاذ ورئيس قسم - 2015"، ومسلسل "مأمون وشركاه - 2016". سعيد ونفضل نتعلم منك.. ستظل الأستاذ".يذكر أن الفنان مصطفي منصور شارك الزعيم عادل إمام، في عدد من الأعمال الدرامية، وهي مسلسل "أستاذ ورئيس قسم - 2015"، ومسلسل "مأمون وشركاه - 2016".

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