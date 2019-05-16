كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر للمرة الثالثة.. محمد رمضان يفشل في الزواج من حبيبته في "زلزال" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أحداث مسلسل "زلزال"، محاولة "محمد حربي" محمد رمضان، الزواج من حبيبته "أمل" هنادي مهنى، والتي تنتهي بالفشل بسبب الفروق المادية والاجتماعية بينه وبين والدها "خليل السواح" ماجد المصري أحد أثرياء مدينة العياط، والذي يدخل في صراعات معه.

نفس الموقف تعرض له محمد رمضان، خلال اثنين من مسلسلاته، أولها "ابن حلال" عام 2014، عندما تقدم "حبيشة" لخطبة "ميمي" وفاء قمر، ورفضه والدها "رشدي" محمود الجندي بسبب فقره، ونفس الأمر تكرر ضمن أحداث مسلسل "الأسطورة" عام 2016، عندما فشل "ناصر" في الزواج من "تمارا" ياسمين صبري لنفس السبب.